Visite guidée du village de Saint Dalmas le Selvage, Église Saint-Dalmas, Saint-Dalmas-le-Selvage

Informations pratiques

Visite guidée du village de Saint Dalmas le Selvage Samedi 19 septembre, 16h00 Église Saint-Dalmas Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Visite de l’église paroissiale, du village et de la chapelle Saint Marguerite

Église Saint-Dalmas Route de Saint Dalmas, 06660 Saint-Dalmas-le-Selvage, France Saint-Dalmas-le-Selvage 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493024640 http://saintdalmasleselvage.fr/le-village/patrimoine Clés de l’église disponible à l’Office de Tourisme. Visite organisée sur demande.

Visite de l’église paroissiale, du village et de la chapelle Saint Marguerite

©BIT St Dalmas le Selvage