Visite guidée du village de Saint-Émilien-de-Blain Saint-Emilien-de-Blain Blain
Visite guidée du village de Saint-Émilien-de-Blain Saint-Emilien-de-Blain Blain samedi 20 septembre 2025.
Visite guidée du village de Saint-Émilien-de-Blain Samedi 20 septembre, 18h00 Saint-Emilien-de-Blain Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
En compagnie de Jacky Flippot, venez visiter le bourg du village de Saint-Émilien-de-Blain, son histoire, ses bâtiments et son lien avec le peintre Jean Gorin. Samedi à 18h – RDV sur le parvis de l’église.
Saint-Emilien-de-Blain Saint-Emilien-de-Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire
En compagnie de Jacky Flippot, venez visiter le bourg du village de Saint-Émilien-de-Blain, son histoire, ses bâtiments et son lien avec le peintre Jean Gorin. Samedi à 18h – RDV sur le parvis de…