Visite guidée du village de Serans, Église Saint-Denis, Serans

Informations pratiques

Visite guidée du village de Serans Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Denis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Journées européennes du patrimoine à Serans

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Serans invite habitants et visiteurs à découvrir les richesses de son histoire et de ses paysages, dimanche 20 septembre 2026, de 14 h à 17 h.

Au programme :

– Découverte du Petit-Serans : un hameau plein de charme, entre lavoir, vestiges de la chapelle Saint-Nicolas, anciennes fermes, ruelles et paysages ;

– Parcours dans Serans : une balade commentée à travers le village et les jardins du château, suivie d’une visite guidée exceptionnelle de l’église Saint-Denis, avec une présentation de son histoire et de son architecture.

Un après-midi convivial pour porter un nouveau regard sur le patrimoine vivant de Serans.

Journée organisée par l’association Culture & Patrimoines de Serans, en coordination avec la Commission communale des cérémonies et fêtes.

Informations et inscriptions : seransculture@gmail.com

Église Saint-Denis Rue du Prieuré, 60240 Serans, France Serans 60240 Oise Hauts-de-France 0344490056 http://paroisseduvexin.fr [{« link »: « mailto:seransculture@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine à Serans

©Culture&PatrimoinesdeSerans