Visite guidée du village de Souzay-Champigny, Eglise Saint-Maurice, Souzay-Champigny

Informations pratiques

Visite guidée du village de Souzay-Champigny Dimanche 20 septembre, 14h30 Eglise Saint-Maurice Maine-et-Loire

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Clarisse Lorieux, chercheuse de l’Inventaire à la Région des Pays de la Loire, vous propose de découvrir le patrimoine de la commune de Souzay-Champigny au travers d’un parcours entre vignes et ruelles. Elle propose aussi une visite guidée de l’église Saint-Maurice, exceptionnellement ouverte. C’est l’occasion de dévoiler l’histoire du peintre-curé Onésime Barille.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’étude du patrimoine sur le coteau saumurois mené par la Région des Pays de la Loire, en partenariat avec le Département de Maine-et-Loire.

Dimanche, départ 14h30 devant l’église Saint-Maurice de Souzay-Champigny (parking Villeneuve)

Durée : 2 heures

Inscription obligatoire

Ville d’art et d’histoire de Saumur : villearthistoire@saumur.fr ou au 02 41 83 30 31

Entre le 20/08 et le 15/09

Dans la limite des places disponibles

Eglise Saint-Maurice Rue Jean Brevet, 49400 Souzay-Champigny Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 83 30 31 »}, {« type »: « email », « value »: « villearthistoire@saumur.fr »}] [{« link »: « mailto:villearthistoire@saumur.fr »}]

Clarisse Lorieux, chercheuse de l’Inventaire à la Région des Pays de la Loire, vous propose de découvrir le patrimoine de la commune de Souzay-Champigny au travers d’un parcours entre vignes et Elle …

© Armelle Maugin, Conservation départementale de Maine-et-Loire, Région Pays de la Loire