Visite guidée du village de Thury Village de Thury Thury

Visite guidée du village de Thury Village de Thury Thury samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du village de Thury Samedi 20 septembre, 15h00 Village de Thury Côte-d’Or

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du village de Thury par Michel Mourot, qui vous fera découvrir son architecture, son histoire et quelques anecdotes.

Village de Thury 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 89 30 69 46 http://thury89.fr Découvrez ce village remarquable par son architecture et son histoire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du village de Thury par Michel Mourot, qui vous fera découvrir son architecture, son histoire et quelques anecdotes.