Visite guidée du village de Tourrettes-sur-Loup, Bureau d’Information Touristique de Tourrettes-sur-Loup, Tourrettes-sur-Loup

Informations pratiques

Visite guidée du village de Tourrettes-sur-Loup 19 et 20 septembre Bureau d’Information Touristique de Tourrettes-sur-Loup Alpes-Maritimes

25 personnes / visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine de Tourrettes-sur-Loup lors d’une visite guidée effectuée par Alizée de l’Office de Tourisme !

Après avoir franchi l’une des deux portes d’accès, la Cité des Violettes, dévoile ses atouts : la grand-rue en forme de demi-lune, les maisons de village en pierres, les boutiques d’artisans et artistes…

Bureau d’Information Touristique de Tourrettes-sur-Loup 1 Place de la Libération 06140 Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)489877333 https://tourrettessurloup.com/office-de-tourisme/ [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 33 »}] Bureau d’Information Touristique de Tourrettes-sur-Loup

Venez (re)découvrir le patrimoine de Tourrettes-sur-Loup lors d’une visite guidée effectuée par Alizée de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA