Visite guidée du village de Trigance Journées Européennes du Patrimoine 2025

Trigance Var

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Partez à la découverte du village médiéval de Trigance situé au carrefour des rives gauche et droite des célèbres Gorges du Verdon

.

Trigance 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 84 81 68 lamartre.tourisme@cclgv.fr

English : Guided tour of the village of Trigance: European Heritage Days 2025

Discover the medieval village of Trigance at the crossroads of the left and right banks of the famous Gorges du Verdon.

German :

Entdecken Sie das mittelalterliche Dorf Trigance, das an der Kreuzung des linken und rechten Ufers der berühmten Verdonschlucht liegt

Italiano :

Scoprite il villaggio medievale di Trigance, all’incrocio delle sponde destra e sinistra delle famose Gole del Verdon

Espanol :

Descubra el pueblo medieval de Trigance, en la encrucijada de las orillas izquierda y derecha de las famosas Gargantas del Verdon

