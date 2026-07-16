Visite guidée du village de Valbonne, Hôtel de ville de Valbonne, Valbonne

Informations pratiques

Visite guidée du village de Valbonne 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Valbonne Alpes-Maritimes

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine de Valbonne lors d’une visite guidée effectuée par Caroline de l’Office de Tourisme !

Le village est construit sur un plan en damier, particularité peu courante dans la région. Les rues convergent vers la magnifique place des Arcades, au coeur de cette « jeune cité » qui a célébré ses 500 ans en 2019.

Cette visite guidée en Français débutera en bas du village devant l’Hôtel de Ville. Vous déambulerez dans les rues du village afin de découvrir les linteaux, cadrans solaires, les façades des maisons colorées et enfin la Place de Arcades qui remontent à 1628.

Hôtel de ville de Valbonne 1 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 06560 Valbonne Valbonne 06560 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.ville-valbonne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 32 »}]

Venez (re)découvrir le patrimoine de Valbonne lors d’une visite guidée effectuée par Caroline de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA