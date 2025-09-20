Visite guidée du village de Varen Halle de Varen Varen

Visite guidée du village de Varen Halle de Varen Varen samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron.

À la découverte du village de Varen, entre pierre et mémoire

Installé au Moyen Âge près d’un méandre de l’Aveyron, le village de Varen recèle de véritables trésors d’architecture.

En parcourant ses ruelles, laissez-vous conter l’histoire de cet ancien bourg ecclésial, depuis sa fondation jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle :

le prieuré et son doyenné,

les vestiges de fortifications,

les maisons anciennes,

la place de la fontaine,

la halle…

Une visite guidée par Julie Goudenège, guide-conférencière de Histoires Gigognes, pour remonter le fil du temps à travers un patrimoine remarquable.

Durée : 1h30

Halle de Varen Place de la Halle, 82330 Varen Varen 82330 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 30 63 47 https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 30 63 47 »}]

© Pays Midi Quercy