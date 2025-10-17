VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-17 14:30:00

De la station thermale courtisée au XIX° siècle au premier village arboretum de France, en passant par la visite de l’église Saint-Saturnin, découvrez le patrimoine et les traditions d’un authentique village catalan, Vernet les Bains.

Rdv devant l’Office de tourisme de Vernet. Uniquement sur réservation au +33 6 86 88 00 99

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

From the sought-after 19th-century spa to France’s first village arboretum, including a visit to the church of Saint-Saturnin, discover the heritage and traditions of an authentic Catalan village, Vernet les Bains.

Rdv in front of Vernet Tourist Office. By reservation only: +33 6 86 88 00 99

German :

Jahrhundert umworbenen Kurortes, des ersten Arboretum-Dorfes Frankreichs und der Besichtigung der Kirche Saint-Saturnin, entdecken Sie das Erbe und die Traditionen eines authentischen katalanischen Dorfes, Vernet les Bains.

Rdv vor dem Tourismusbüro von Vernet. Nur mit Reservierung unter: +33 6 86 88 00 99

Italiano :

Dalle famose terme del XIX secolo al primo arboreto di paese della Francia, passando per una visita alla chiesa di Saint-Saturnin, scoprite il patrimonio e le tradizioni di un autentico villaggio catalano, Vernet les Bains.

Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo di Vernet. Solo su prenotazione: +33 6 86 88 00 99

Espanol :

Desde el popular balneario del siglo XIX hasta el primer arboreto de pueblo de Francia, pasando por una visita a la iglesia de Saint-Saturnin, descubra el patrimonio y las tradiciones de un auténtico pueblo catalán, Vernet les Bains.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Vernet. Sólo con reserva: +33 6 86 88 00 99

L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI CONFLENT CANIGO