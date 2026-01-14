VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

De la station thermale courtisée au XIX° siècle au 1er village arboretum de France, en passant par la visite de l’église St-Saturnin, découvrez le patrimoine, les traditions d’un authentique village catalan. Rdv devant l’Office de tourisme de Vernet. Sur réservation. Petites randonnées ou visites individualisées ou en groupe sur demande.

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

English :

From a 19th-century spa to France’s 1st village arboretum, including a visit to the church of St-Saturnin, discover the heritage and traditions of an authentic Catalan village. Rdv in front of Vernet Tourist Office. Reservations required. Short hikes or individual or group tours on request.

