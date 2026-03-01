VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains jeudi 19 mars 2026.
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS
2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 14:00:00
fin : 2026-03-19 15:30:00
Date(s) :
2026-03-19
De la station thermale courtisée au XIX° s au 1er village arboretum de France, en passant par la visite de l’église St-Saturnin, découvrez le patrimoine, les traditions d’un authentique village catalan. Rdv devant l’Office de tourisme.
Sur réservation.
.
2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From a popular 19th-century spa to France’s 1st village arboretum, including a visit to the church of St-Saturnin, discover the heritage and traditions of an authentic Catalan village. Rdv in front of the Tourist Office.
Reservations required.
L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-19 par OTI CONFLENT CANIGO