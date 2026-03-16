VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS

2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-05-22 16:30:00

Date(s) :

2026-05-22

De la station thermale courtisée au XIX° s au 1er village arboretum de France, en passant par la visite de l’église St-Saturnin, découvrez le patrimoine, les traditions d’un village catalan. Rdv devant l’Office de tourisme. Réservation obligatoire. Petites randos ou visites sur demande.

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2 rue de la chapelle Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 86 88 00 99 manu.lalman@gmail.com

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English :

From a popular 19th-century spa to France’s 1st village arboretum, including a visit to St-Saturnin church, discover the heritage and traditions of a Catalan village. Meeting point in front of the Tourist Office. Reservations required. Short hikes or tours on request.

L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE VERNET-LES-BAINS Vernet-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-16 par OTI CONFLENT CANIGO