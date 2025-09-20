Visite guidée du village d’Enval – L’habitat magdalénien Les sites préhistoriques d’Enval Vic-le-Comte

Visite guidée du village d’Enval – L’habitat magdalénien Samedi 20 septembre, 10h30, 12h00 Les sites préhistoriques d’Enval Puy-de-Dôme

RDV devant la fontaine à l’entrée du village. Durée : 1h30 Places limitées • Réservations obligatoires à reservation-mairie@mairie-vic-le-comte.fr avant le 18 septembre.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

Visites commentées des sites préhistoriques d’Enval : l’Abri Durif et l’Abri Moliard sont des abris qui datent du magdalénien (-16000 à -11700 ans). Des fouilles récentes ont été dirigées par Frédéric Surmely, conservateur du patrimoine et docteur en Préhistoire. Avec Didier Moliard, Ils évoqueront l’habitat magdalénien.

Les sites préhistoriques d'Enval Enval 63270 Vic-le-Comte Vic-le-Comte 63270 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 69 02 12 https://www.vic-le-comte.fr/ [{« type »: « email », « value »: « reservation-mairie@mairie-vic-le-comte.fr »}] Parking dans le village d'Enval

