Visite guidée du village des Baux-de-Provence Village des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme. 30 personnes Maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:15:00 – 2025-09-21T12:30:00

Visite Guidée du village

des Baux-de-Provence.

Notre guide conférencier, vous invite à un voyage insolite au travers des ruelles du village à la découverte de son histoire. Chaque hôtel particulier comme chaque bâtiment du village possède sa propre histoire et recèle mille secrets qu’un simple regard ne peut déceler.

Village des Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence, 13520 Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 90 54 34 39 https://www.lesbauxdeprovence.com/ Le village des Baux-de-Provence se situe au cœur du triangle Arles – Avignon – Salon-de-Provence, au sud du massif montagneux des Alpilles. Comme l’indique l’étymologie du mot Baux – issu du provençal « baù » (prononcer « baou ») « lieu escarpé » – le village perché des Baux-de-Provence domine la plaine depuis un éperon fortifié.

Entièrement façonné dans la roche calcaire, le village est classé depuis 1998 parmi les Plus Beaux Villages de France. Des visites guidées du village et de ses monuments sont proposées tout au long de l’année. Renseignements à l’Office de tourisme. Parkings payants situés à l’entrée du village piéton.

