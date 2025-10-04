Visite guidée du village des peintres de Barbizon Place Marc Jacquet Barbizon

Visite guidée du village des peintres de Barbizon Place Marc Jacquet Barbizon samedi 4 octobre 2025.

Visite guidée du village des peintres de Barbizon

Place Marc Jacquet Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau Barbizon Seine-et-Marne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

L’Office de tourisme du Pays de Fontainebleau vous propose une visite guidée pour découvrir l’histoire du petit village de Barbizon devenu un lieu incontournable dans l’histoire de l’art.

.

Place Marc Jacquet Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau Barbizon 77630 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 74 99 99 info@fontainebleau-tourisme.com

English : Guided tour of the Barbizon painters’ village

Discover the history of the small village of Barbizon, which has become a key place in the history of art.

German :

Das Fremdenverkehrsamt des Pays de Fontainebleau bietet Ihnen eine Führung an, bei der Sie die Geschichte des kleinen Dorfes Barbizon kennenlernen, das zu einem unumgänglichen Ort in der Kunstgeschichte geworden ist.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo del Pays de Fontainebleau vi propone una visita guidata per scoprire la storia del piccolo villaggio di Barbizon, diventato un luogo chiave nella storia dell’arte.

Espanol :

La Oficina de Turismo del Pays de Fontainebleau le propone una visita guiada para descubrir la historia del pequeño pueblo de Barbizon, que se ha convertido en un lugar clave de la historia del arte.

L’événement Visite guidée du village des peintres de Barbizon Barbizon a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau