Visite guidée du village d’Oermingen, Place de la mairie, Oermingen

Informations pratiques

Visite guidée du village d’Oermingen Dimanche 20 septembre, 14h00 Place de la mairie Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte d’Oermingen, un village au patrimoine historique et architectural remarquablement préservé. Au fil des ruelles, admirez l’église Saint-Rémi du XIXe siècle, l’église et le jardin Stengel, la mairie de 1610 de style Renaissance tardive, ainsi que la pittoresque Herrengasse.

Place de la mairie 67970 Oermingen Oermingen 67970 Bas-Rhin Grand Est

Partez à la découverte d’Oermingen, un village au patrimoine historique et architectural remarquablement préservé. Au fil des ruelles, admirez l’église St Rémi du XIXe siècle, l’église et le jardin…

©Paul Nusslein