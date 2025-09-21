Visite guidée du village du Pé de Sèvre Le Pé de Sèvre (Le Pallet) Le Pallet

Visite guidée du village du Pé de Sèvre Dimanche 21 septembre, 15h00 Le Pé de Sèvre (Le Pallet) Loire-Atlantique

Un parking est spécialement prévu au point de RDV, dans le bas du village en bord de Sèvre nantaise (suivre les indications). Merci de ne pas stationner votre véhicule sur la place du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez explorer Le Pé de Sèvre, l’un des villages à communs les mieux préservés du vignoble nantais. Cette visite inédite vous plongera dans l’histoire et les traditions de ce lieu emblématique.

Au programme, une immersion authentique au cœur du patrimoine rural et viticole du Pays nantais, en deux temps :

– une déambulation commentée dans les ruelles du village pour découvrir l’architecture typique de l’habitat vigneron et comprendre l’évolution des modes de vie en communauté depuis le XIXe siècle ;

– une projection exceptionnelle de photos anciennes et d’un film restauré spécialement pour l’événement, retraçant les pratiques traditionnelles de la viti-viniculture portées par les familles du village.

La visite se clôturera par un pot convivial, l’occasion d’échanger autour d’un verre de Muscadet dans l’esprit chaleureux du Pé de Sèvre.

Le Pé de Sèvre (Le Pallet) Le Pé de Sèvre Le Pallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0680924799 Le Pé de Sèvre est l’un des villages à communs les mieux préservés du vignoble nantais. Idéalement situé sur un côteau surplombant la Sèvre nantaise (situation dont il tire son nom), au cœur de l’appellation du Muscadet Sèvre et Maine, le village est toujours marqué par une tradition viti-vinicole vivante. Visites de chais et promenades balisées permettent de découvrir la richesse et la beauté du lieu. Accessible en voiture ou à pied depuis la gare du Pallet (30 min à pied).

