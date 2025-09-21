Visite guidée du village et de l’église de Bredons Eglise de Bredons Albepierre-Bredons

Visite guidée du village et de l’église de Bredons Eglise de Bredons Albepierre-Bredons dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée du village et de l’église de Bredons Dimanche 21 septembre, 16h00 Eglise de Bredons Cantal

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association des Amis de Bredons organise une visite guidée du village et de l’église de Bredons. Outre son église actuellement en restauration et qui sera exceptionnellement accessible, le village de Bredons renferme de nombreux trésors à découvrir : habitats troglodytiques, fontaine médiévale, croix de peste, etc.

Infos billetterie : participation libre, clôture billetterie 21 septembre à 16h , max 50 personnes

Eglise de Bredons Eglise de Bredons 15300 Albepierre Bredons Albepierre-Bredons 15300 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.hautesterrestourisme.fr/visites-guidees/journees-europeennes-du-patrimoine/visite-guidee-du-village-et-de-leglise-de-bredons »}]

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’association des Amis de Bredons organise une visite guidée du village et de l’église de Bredons. Outre son église actuellement en restauration et qui sera …

HautesTerrestourisme