Visite guidée du village et d’une maison seigneuriale, Village de Combret, Combret

Informations pratiques

Visite guidée du village et d’une maison seigneuriale Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Village de Combret Aveyron

Gratuit. Sans réservation. Prévoir des chaussures fermées et adaptées aux ruelles escarpées du village.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le riche patrimoine bâti de Combret, Petite Cité de Caractère.

Au cours d’une visite guidée, partez à la découverte du village et poussez les portes d’une maison seigneuriale pour mieux comprendre son histoire et son architecture.

Visite du matin : rendez-vous à 10h, place du Château.

Visite de l’après-midi : rendez-vous à 15h, place du Château.

Village de Combret Place du château, 12370 Combret Combret 12370 Aveyron Occitanie 06 84 01 70 39 Le village de Combret est construit sur un éperon rocheux très étroit, baigné par un méandre de la Rance. Depuis la rivière, les maisons en grès rouge s’accrochent aux ruelles escarpées de ce bourg médiéval. Classé « Petite Cité de Caractère », Combret n’a rien perdu de son âme. À découvrir : le jardin de Pierres, la halle de justice médiévale, l’église en partie romane et les magnifiques maisons de style Renaissance.

Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire et le riche patrimoine bâti de la Petite Cité de Caractère de Combret. Visites guidées du village et d’une maison seigneuriale. Viste du matin : RDV à 10h du…

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