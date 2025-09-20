Visite guidée du village Ferme Font Robert à Château-Arnoux L’Escale

Visite guidée du village Samedi 20 septembre, 09h00 Ferme Font Robert à Château-Arnoux Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Visite guidé du village, son ancienne ferme (office du Tourisme), son Château et sa Tour hexagonale classée aux monuments historiques (escalier réalisé d’un seul bloc), les lavoirs, le four citoyen de 1793, la source de la Jalinière, la Chapelle Saint-Jean, ouverte pour l’occasion.

L’apéritif offert aura lieu à la Chapelle avec vue panoramique sur la vallée de la durance

Rendez-vous à la Ferme Font Robert à Château-Arnoux

Ferme Font Robert à Château-Arnoux 04160 Château-Arnoux L’Escale 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0632141251 Visite de la ferme de font robert à la chapelle St Jean. Ouverture exceptionnelle du Château, dont la tour hexagonale est classée « monument historique », le Four de 1793, les lavoirs, la Jalinière et la chapelle St Jean, ouverte pour admirer les œuvres de Bernar Venet Parking à proximité

