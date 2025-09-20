Visite guidée du village Halle au beurre Athis-Val-de-Rouvre

Visite guidée du village Halle au beurre Athis-Val-de-Rouvre samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du village Samedi 20 septembre, 10h00 Halle au beurre Orne

Durée 1h30, RDV halle au beure, prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Pour les Journées du Patrimoine, Claude Guibout vous propose de découvrir le village historique de La Carneille.

Venez découvrir La Carneille, son histoire très ancienne, fortement marquée par la Grande Histoire, comme la guerre de 100 ans, les guerres de religion, la Révolution, l’ère industrielle. Vous y découvrirez le charme des cavées, de la vallée de la Gine, de la végétation, associées aux traces importantes de son passé, inscrites dans la pierre et sa géographie.

Rendez-vous sous la halle au beurre.

Halle au beurre Le bourg, La Carneille, 61430 Athis-Val-de-Rouvre Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie 02 31 59 13 13 https://www.montagnesdenormandie.fr/activites-et-loisirs/village-de-la-carneille/ Superbe village de caractère pour tous les amoureux du patrimoine bâti !

Le village de La Carneille est construit de part et d’autre de la rivière La Gine. En plein coeur de la Suisse Normande, il présente des gorges tout à fait singulières et a conservé un bel ensemble architectural, avec ses maisons des 17e et 18e siècles, ses ruelles, son église au campanile remarquable et sa vieille halle au beurre. En suivant le parcours d’1,7 km “La Carneille en Histoire”, laissez-vous immerger par les petites et grandes histoires racontées dans les 11 pupitres qui jalonnent le sentier.

La Carneille est aussi un village d’artistes. D’ailleurs, vous remarquerez quelques œuvres en parcourant les petites ruelles typiques. Si vous êtes adeptes de la peinture de plein air vous remarquerez qu’il y de nombreux lieux à la fois intimistes et de caractère, propices à la méditation picturale.

Prévoyez votre pique-nique car il y a de nombreux de petits coins tranquilles invitant à s’installer : dans le parc près de la rivière ou dans le prolongement du “Chemin de Trompe Souris” dans le vallon de La Gine.

A ne pas manquer le premier dimanche de chaque mois, le marché de producteurs, d’artisans et d’artistes.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Tourisme 61