Visite guidée du village historique de Tusson Maison du Patrimoine de Tusson Tusson

Gratuit.

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Lors d’une déambulation d’environ 1h45, vous decouvrirez le patrimoine architectural du village historique de Tusson, agrémenté des petites histoires de notre village.

Maison du Patrimoine de Tusson 4 route d’Aigre, 16140 Tusson Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545317049 Espace culturel proposant des expositions temporaires artistiques et des reconstitutions d’intérieurs régionaux ruraux anciens Parking a proximité

© Eric Bouchet