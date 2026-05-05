Visite guidée du village ibérique de La Bastida de les Alcusses, Poblado íbero La Bastida de les Alcusses, Fontanars dels Alforins

Visite guidée du village ibérique de La Bastida de les Alcusses 12 – 14 juin Poblado íbero La Bastida de les Alcusses

Entrée gratuite. Jusqu’à 25 places par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:30:00+02:00 – 2026-06-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:30:00+02:00 – 2026-06-14T14:00:00+02:00

Des visites guidées sont proposées le matin (10h30 – 14h00). Vues de 1 h, 30 minutes. Parcours de 1 km à pied. La visite guidée comprend la visite d’une recréation d’une maison ibérique originale et le tour du village accompagné par l’un des guides. Dans l’après-midi, vous pourrez visiter le village de manière autonome.

Heures d’ouverture au public : du mercredi au dimanche de 10:30 à 14:00.

Langues des visites guidées : valencien, espagnol et anglais.

Poblado íbero La Bastida de les Alcusses CV-652, km 10 (Moixent- Fontanars dels Alforins), 46640, Moixent Fontanars dels Alforins 46630 Communauté Valencienne 687836717 – 687836545 [{« type »: « phone », « value »: « 687836717 »}, {« type »: « phone », « value »: « 687836545 »}, {« type »: « email », « value »: « labastida@moixent.es »}] Village ibère habité au IVe siècle av. J.-C. Des visites guidées (le matin) sont proposées, sur rendez-vous du mercredi au dimanche. Le village peut également être visité de manière autonome grâce au fait que le parcours est balisé et dispose de panneaux d’information. Les horaires d’ouverture sont : Octobre à avril : 10:30 – 14:00 et 16:00-18:00. De mai à septembre : 10:30 – 14:00 et 18:00 – 20:00. Le parking situé en haut de la montagne est accessible en voiture.

JEA

©Ajuntament de Moixent