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Visite guidée du village Issigeac

Visite guidée du village Issigeac

Visite guidée du village Issigeac samedi 9 mai 2026.

Adresse : Devant la Maison des Dîmes

Ville : 24560 Issigeac

Département : Dordogne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Issigeac

Visite guidée du village

Devant la Maison des Dîmes Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

L’association Issigeac Passion Patrimoine vous propose une visite guidée sur le thème des maires d’Issigeac depuis la Révolution Française.   .

Devant la Maison des Dîmes Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   issigeacpassionpatrimoine@gmail.com

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English :

L’événement Visite guidée du village Issigeac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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