Issigeac

Visite guidée du village

Devant la Maison des Dîmes Issigeac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’association Issigeac Passion Patrimoine vous propose une visite guidée sur le thème des maires d’Issigeac depuis la Révolution Française. .

Devant la Maison des Dîmes Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine issigeacpassionpatrimoine@gmail.com

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English :

L’événement Visite guidée du village Issigeac a été mis à jour le 2026-04-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides