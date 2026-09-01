Visite guidée du village La Fazilière Village de La Fazilière Vernoux-en-Gâtine
dimanche 20 septembre 2026 · Village de La Fazilière · Vernoux-en-Gâtine
Informations pratiques
Vernoux-en-Gâtine
Visite guidée du village La Fazilière
Village de La Fazilière La Fazilière Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la découverte de La Fazilière, ancien village de vanniers de Vernoux-en-Gâtine. Cette visite commentée reviendra sur l’histoire singulière du hameau, longtemps animé par la fabrication de paniers en bois de châtaignier. À travers le parcours dans le village, le public découvrira comment cette activité artisanale a façonné les lieux, les modes de vie et la mémoire locale. .
Village de La Fazilière La Fazilière Vernoux-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@histoire-secoondigny.fr
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English : Visite guidée du village La Fazilière
L’événement Visite guidée du village La Fazilière Vernoux-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine