Visite guidée du village La Fazilière Village de La Fazilière Vernoux-en-Gâtine

Informations pratiques

Vernoux-en-Gâtine

Visite guidée du village La Fazilière

Village de La Fazilière La Fazilière Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la découverte de La Fazilière, ancien village de vanniers de Vernoux-en-Gâtine. Cette visite commentée reviendra sur l’histoire singulière du hameau, longtemps animé par la fabrication de paniers en bois de châtaignier. À travers le parcours dans le village, le public découvrira comment cette activité artisanale a façonné les lieux, les modes de vie et la mémoire locale. .

Village de La Fazilière La Fazilière Vernoux-en-Gâtine 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@histoire-secoondigny.fr

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English : Visite guidée du village La Fazilière

L’événement Visite guidée du village La Fazilière Vernoux-en-Gâtine a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine