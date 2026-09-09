Visite guidée du village, Leynes, Leynes

Informations pratiques

Visite guidée du village Samedi 19 septembre, 16h00 Leynes Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Participez à une visite guidée à pied du vilage du haut de Leynes au bas de Leynes à la découverte de son patrimoine : église, château, lavoirs, rafraîchisseurs d’eau

Leynes Place de la Mairie 71570 LEYNES Leynes 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0620313470 Leynes, en Bourgogne du Sud, village de charme

Venez découvrir son histoire, son architecture, ses maisons en pierre rose, son église millénaire, son château, ancien prieuré bénédictin et son charme aujourd’hui avec les fresques de street art de Ted Nomad Parking sur la place

Gare de Crêches-sur-Saône à 6 kms

Visite guidée à pied du vilage du haut de Leynes au bas de Leynes à la découverte de son patrimoine : église, château, lavoirs, rafraîchisseurs d’eau

© leynesnatureculture