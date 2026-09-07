AGENDA · Lucéram
Visite guidée du village, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram
samedi 19 septembre 2026 · Maison de Pays de Lucéram 06440 · Lucéram
Informations pratiques
Visite guidée du village Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de Pays de Lucéram 06440 Alpes-Maritimes
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite guidée du village de Lucéram par l’historien Bernard Fruchier.
Maison de Pays de Lucéram 06440 place Adrien Barralis Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 46 50 http://www.luceram.fr
Visite guidée du village de Lucéram par l’historien Bernard Fruchier.
©Maison de Pays de Lucéram