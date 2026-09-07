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Visite guidée du village, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram

samedi 19 septembre 2026 · Maison de Pays de Lucéram 06440 · Lucéram

Visite guidée du village, Maison de Pays de Lucéram 06440, Lucéram

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de Pays de Lucéram 06440
Adresse
place Adrien Barralis
Ville
06440 Lucéram
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
gratuit

Visite guidée du village Samedi 19 septembre, 14h00 Maison de Pays de Lucéram 06440 Alpes-Maritimes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée du village de Lucéram par l’historien Bernard Fruchier.

Maison de Pays de Lucéram 06440 place Adrien Barralis Lucéram 06440 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 79 46 50 http://www.luceram.fr
Visite guidée du village de Lucéram par l’historien Bernard Fruchier.

©Maison de Pays de Lucéram

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