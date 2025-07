Visite guidée du village martyr L’Auze Oradour-sur-Glane

L’Auze Centre de la Mémoire Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane vous propose, tout au long de l’été, des visites guidées du village martyr.

À partir du 5 juillet 2025, ces visites seront organisées tous les jours, avec plusieurs créneaux disponibles chaque jour.

Réservation obligatoire en ligne en cliquant sur le bouton « Réserver » (nombre de places limité).

Paiement à effectuer sur place, le jour de la visite.

Visite guidée village (accès libre aux expositions permanente et temporaire inclus) 14 €/pers

Forfait famille 45 € (2 adultes + 2 enfants ou plus >10 ans).

Pour plus d’informations sur les tarifs, consultez le site internet du Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane, rubrique « Informations pratiques » > « Tarifs ». .

L’Auze Centre de la Mémoire Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

