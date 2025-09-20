Visite guidée du village médiéval de Castelnau-Pégayrols Village médiéval de Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols

Visite guidée du village médiéval de Castelnau-Pégayrols Village médiéval de Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du village médiéval de Castelnau-Pégayrols 20 et 21 septembre Village médiéval de Castelnau-Pégayrols Aveyron

Tarif : 3 € par personne. Gratuit jusqu’à 10 ans. Durée : 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Suivez le guide à la découverte d’un village médiéval !

Partez à la rencontre de l’ancien bourg fortifié, construit en grès rose autour de son château.

Patrimoine religieux : deux églises et un prieuré, témoins remarquables de la splendeur de l’art roman.

Vie d’antan : ruelles pittoresques et enchevêtrement de vieilles maisons évoquent la vie quotidienne des siècles passés.

Ingénierie médiévale : un étonnant système hydraulique du Moyen Âge alimentait la cité en eau et faisait fonctionner trois moulins.

Perchée sur son éperon rocheux, la cité médiévale offre un panorama exceptionnel s’étendant de la vallée de la Muse jusqu’aux Cévennes et à la Montagne Noire.

Village médiéval de Castelnau-Pégayrols Bourg, 12620 Castelnau-Pégayrols Castelnau-Pégayrols 12620 Aveyron Occitanie 05 65 62 05 05 http://wwww.castelnau-pegayrols.fr La situation de Castelnau, posé sur un contrefort du Lévézou, verrouillant la vallée de la Muse et dominant la plus grande partie du pays alentour, permet de comprendre quelle fut jadis l’importance militaire de cette place forte (castrum) toujours jalousement gardée.

En sept siècles, du XIe au XVIIe date de la fin des guerres de religion en Rouergue, elle ne changea qu’une seule fois de maître, par la force des armes. Les seigneurs de Castelnau furent assez hauts personnages pour marquer de leur puissance non seulement l’histoire de leur pays, mais bien souvent l’histoire de France.

️ Suivez le guide à la découverte d’un village médiéval !

©Association La Terrasse des Grands Causses