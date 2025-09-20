Visite guidée du village médiéval de Prayssas Médiathèque de Prayssas Prayssas

Gratuit. Visites au départ de la médiathèque et en continu.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à la découverte du village médiéval de Prayssas lors d’une visite guidée animée par un Raconteur de Pays. À travers anecdotes, patrimoine et traditions, laissez-vous conter l’histoire de ce charmant bourg du Lot-et-Garonne.

Une immersion vivante et authentique dans le passé !

Médiathèque de Prayssas Rue Saint-Jérôme, 47360 Prayssas Prayssas 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 47 18 25 https://www.facebook.com/MediathequePrayssas Ancienne bâtisse seigneuriale, restaurée en 2022 et convertie en médiathèque, la structure propose au rez-de-jardin un espace bibliothèque, et un espace médiathèque sur les deux niveaux supérieurs avec notamment une Micro-Folie. La Micro-Folie de Prayssas propose des animations et visites de musées numériques, ainsi que des activités via des casques de réalité virtuelle. Parking sur la place de la mairie attenante ou les allées Sainte-Anne.

© Commune de Prayssas