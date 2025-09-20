Visite guidée du village médiéval Le Castellet, village médiéval Le Castellet

Visite guidée du village médiéval 20 et 21 septembre Le Castellet, village médiéval Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Venez visiter l’un des Plus Beaux villages de France avec une de nos guides touristiques !

Le Castellet, village médiéval 83330le castellet Le Castellet 83330 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494327913 https://lecastellet-tourisme.fr/ https://www.facebook.com/lecastellet.tourisme [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 32 79 13 »}] En contrebas du village fortifié, de grands domaines viticoles de cru Bandol s’étalent, bordés d’oliviers et de pinède. La ligne blanche de la montagne Sainte-Baume contraste avec le bleu profond du ciel. Tout ici invite à la flânerie : les petites rues en pente qui grimpent vers le château, la richesse architecturale de chaque maison, les boutiques artisanales aux produits de belle facture. Partout persistent la douceur de vivre et l’accent cher à Pagnol qui, séduit par le lieu, choisit d’y tourner « La femme du boulanger » en 1938.

Tout en haut, le château seigneurial (XVème s.) offre sa belle et large façade donnant sur la place du Champ de bataille cernée d’anciens remparts qui s’ouvrent en poterne sur un paysage magnifique. Toute proche, l’église de la transfiguration du Sauveur garde le cachet de la lointaine époque de sa construction (début du XIIème s.).

Bien vite, le temps s’immobilise dans la douce mémoire passée. Quelques places invitent au repos dans la contemplation des pierres, des façades, des portes et fenêtres aux couleurs pastel. Les parkings sont payants du 1er Avril au 30 Septembre.

Ils sont ouverts tous les jours, du Lundi au Dimanche inclus, 24h/24.

Stationnement gratuit d’une durée de 30 minutes à l’arrivée.

Forfait journalier : 4,30 €.

