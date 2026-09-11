Visite guidée du village, Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot, Saint-Cirq-Lapopie
dimanche 20 septembre 2026 · Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie - Cahors vallée du Lot · Saint-Cirq-Lapopie
Informations pratiques
Visite guidée du village Dimanche 20 septembre, 10h00 Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot Lot
Gratuit. Limité à 40 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Venez découvrir Saint-Cirq-Lapopie, ses charmes et son histoire, depuis sa naissance dans les brumes du Moyen Âge jusqu’à sa renommée actuelle.
La visite s’appuiera sur les recherches historiques les plus récentes, dont certaines encore inédites.
Visite proposée par Pierre Foissac, historien et guide-conférencier.
Office de Tourisme de Saint-Cirq Lapopie – Cahors vallée du Lot Place du Sombral, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie Village médiéval de caractère
Visite proposée par Pierre Foissac, historien et guide conférencier.
©les Amis de Saint Cirq
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