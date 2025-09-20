Visite guidée du village perché de Mirmande Église Sainte Foy 26270 Mirmande Mirmande

gratuit, sans inscription préalable, RV sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’association Les Amis de Mirmande propose une visite guidée du village perché de Mirmande. Le rendez-vous est sur le parvis de l’église Sainte Foy et permettra de parcourir les rues du village en découvrant ses richesses patrimoniales et son histoire.

Église Sainte Foy 26270 Mirmande 26270 Mirmande Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://mirmande.org Ancienne église romane perchée au sommet du village de Mirmande. Église désacralisée. parking du cimetière.

c Rémi Coulet