Visite guidée du village Soucy Soucy

Visite guidée du village Soucy Soucy samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du village 20 et 21 septembre Soucy Aisne

Réservation recommandée au 07 72 44 92 60

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée par notre greeter

Une visite commentée de Soucy est proposée par l’ambassadeur du village, Maxime Mercier, l’un des greeters de l’Aisne (habitant bénévole qui accueille pour faire partager sa passion pour sa localité).

Notre greeter, qui est aussi la mémoire du village, vous fera découvrir notre patrimoine, en vous faisant parcourir les lieux et en vous rappelant les histoires qui les ont fait vivre.

Visite au départ de l’église ou rendez-vous à convenir avec le greeter.

Soucy 02600 Soucy Soucy 02600 Aisne Hauts-de-France http://soucy.fr https://www.greeters-aisne.com/balade-et-decouvertes-dans-un-beau-village-du-valois/ Village typique du Soissonnais dominé par une ferme monastique et sa grange du XIIIe siècle inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques (propriété privée).

Chemins, sentes et escaliers, en passant par un singulier lavoir troglodyte, vous mèneront peut-être jusqu’à Notre Dame du tilleul, petit oratoire de pèlerinage en pierre, sous un tilleul isolé en plaine, ou jusqu’aux carrières souterraines qui abritèrent des soldats en 14-18 (propriétés privées) et fournirent les pierres du petit patrimoine bâti de Soucy (habitat, murs, puits)…

Journées européennes du patrimoine 2025