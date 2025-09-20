Visite guidée du village Village de Charmes-sur-Rhône Charmes-sur-Rhône

Visite guidée du village Village de Charmes-sur-Rhône Charmes-sur-Rhône samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du village Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 Village de Charmes-sur-Rhône Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Balade dans le centre historique du village le matin et la plaine l’après-midi.

VENEZ AVEC VOTRE SMARTPHONE !

Partez à la découverte du village tout en découvrant l’histoire du vieux village et de son château depuis l’époque gallo-romaine au XIXème siècle !

NOUVEAU: La visite permettra de découvrir l’histoire locale via votre smartphone grâce à l’application « Parcours connectés » et la fonction NFC de votre téléphone. Des vidéos, podcasts, textes et quizz… inédits à découvrir

Village de Charmes-sur-Rhône Rue du péage 07800 Charmes-sur-Rhône Charmes-sur-Rhône 07800 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://lescompagnonsdecharmes.jimdofree.com/ Village médiéval

Balade dans le centre historique du village le matin et la plaine l’après-midi.

©Jean-Claude Fabry