Visite guidée du Zoom Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Laval

Visite guidée du Zoom 20 et 21 septembre Zoom – Centre de culture scientifique, technique et industrielle Mayenne

>> Durée : 30 minutes

>> 20 personnes maximum par session

>> 3 sessions le samedi 20 septembre et 3 sessions le dimanche 21 septembre : 11h30, 15h et 16h30

>> Gratuit mais sur inscription

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pour mettre à l’honneur la thématique 2025 des journées du patrimoine : « Patrimoine et architecture : fenêtres sur le passé et portes sur l’avenir », l’équipe du Zoom vous propose une visite guidée du bâtiment pour y découvrir son histoire, ses secrets et son présent.

Les collections d'Histoire naturelle et de sciences techniques de la ville de Laval sont conservées dans le bâtiment communément appelé "Musée des Sciences", depuis 1974. Construit initialement pour exposer des collections de tableaux et de sculptures, ce monument fut successivement un Musée des Beaux-Arts (1899-1964), les bureaux des services sociaux du département (1965-1972), puis un Musée des Sciences (1974-1996). Actuellement, il abrite toujours les collections scientifiques de la ville de Laval sous ce dernier nom, ainsi qu'un Centre de Culture scientifique technique et industrielle (le ZOOM).

Depuis 1996, l’ensemble des collections du Musée des Sciences est conservé dans les réserves, et n’est donc pas accessible au grand public. Toutefois il est possible ponctuellement de voir une partie des collections via les expositions temporaires ou les animations.

