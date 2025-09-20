Visite guidée d’un ancien presbytère dans le cadre des JEP 2025 Roncherolles-en-Bray
1 Rue de l’Église Roncherolles-en-Bray Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Presbytère du début du XVIII ème siècle, en moellon calcaire, avec soubassement silex, en voie de restauration avec des éco-matériaux, entouré d’un joli jardin et d’un beau porche daté de 1741
Traversant la route, visite d’une grande maison bourgeoise, en brique, début du XIXème siècle en voie de restauration .
