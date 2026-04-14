Visite guidée d’un arboretum, Arboretum de Fournel, Almenêches

Visite guidée d’un arboretum 6 et 7 juin Arboretum de Fournel Orne

Durée 2h, 5€, gratuit <15 ans, 15 pers. max. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 - 2026-06-07T16:30:00+02:00

La visite est guidée par les propriétaires, tous les deux architectes-paysagistes diplômés.

Arboretum de Fournel 1 impasse de Fournel, 61570 Almenêches Almenêches 61570 Orne Normandie 07 87 15 8 007 [{« type »: « phone », « value »: « 0787158007 »}, {« type »: « email », « value »: « dewilde.fournel@gmail.com »}] L’arboretum privé, créé à partir de 2008, riche de 680 sujets représentant 470 espèces, rassemble une collection d’arbres et d’arbustes rares ou très rares, particulièrement adaptés au sol calcaire du lieu. Il se divise en 3 zones : Zone américaine, Zone asiatique et Zone Balkans – Asie mineure. Une des caractéristiques originales du lieu est la Collection unique en France d’aubépines américaines rassemblant 46 espèces, collection labellisée aujourd’hui par le CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées). Parking sur place.

La visite est guidée par les propriétaires, tous les deux architectes-paysagistes diplômés.

©Jean-Jacques KELNER