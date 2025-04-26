Visite guidée d’un atelier de lutherie du quatuor à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse) Rouen

Visite guidée d’un atelier de lutherie du quatuor à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse)

18 Place du Lieutenant Aubert Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

En 1 heure de visite, immergez-vous dans l’univers d’un atelier de lutherie authentique avec pour guide la luthière Manon Bard

– Apprenez à reconnaître les instruments du quatuor à cordes frottées (violon, alto, violoncelle, contrebasse), à la vue comme à l’oreille !

– Touchez, soupesez et sentez les matériaux naturels de la lutherie (épicéa, ébène, crin, nacre, érable, résine, pernambouc…)

– Devenez incollable sur les différentes pièces qui composent un instrument à cordes

– Découvrez les principales étapes de fabrication d’un violon, de l’arbre au musicien !

– Admirez de magnifiques instruments de différents styles et époques avec le regard expert d’une maître artisan d’art

– Laissez-vous conter des histoires musicales étonnantes des altos redécoupés en violons, des morceaux de mammouth dans des archets, la vérité sur les Stradivarius …

– …et bien plus encore !

Cette visite s’adresse à un public familial, pour petits et grands. Les visites débutent à heure fixe (10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h) et sont accessibles aux personnes même sans réservation (dans la limite des places disponibles). Pour le confort et la sécurité de tous, le nombre de visiteurs par visite est limité à 10 personnes maximum. Pour plus de sérénité, réservez gratuitement votre visite au 02 35 89 45 34, par mail (contact@lesviolonsdurobec.fr) ou sur le site internet (https://lesviolonsdurobec.fr/jema-2026/). Attention, il n’y a pas de WC sur place. .

18 Place du Lieutenant Aubert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 89 45 34 contact@lesviolonsdurobec.fr

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English : Visite guidée d’un atelier de lutherie du quatuor à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse)

L’événement Visite guidée d’un atelier de lutherie du quatuor à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse) Rouen a été mis à jour le 2026-03-17 par Seine-Maritime Attractivité