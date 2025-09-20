Visite guidée d’un bâtiment emblématique de Toulouse : la Poste Art déco Bâtiment Postal Art Déco Toulouse

Visite guidée d’un bâtiment emblématique de Toulouse : la Poste Art déco Bâtiment Postal Art Déco Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée d’un bâtiment emblématique de Toulouse : la Poste Art déco Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h30, 15h30 Bâtiment Postal Art Déco Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Capacité d’accueil de 15 personnes par visite. A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Visite du bâtiment postal Art déco – Quartier Saint-Aubin

À l’occasion de la récente rénovation du bâtiment postal rue Camichel, le quartier Saint-Aubin propose une visite articulée autour de trois thématiques captivantes :

Architecture Art déco – Découvrez la richesse architecturale du bâtiment en compagnie de l’architecte, qui partagera son expertise et ses inspirations.

Histoire du bâtiment – L’historien de La Poste retracera l’histoire du site depuis 1932, illustrant l’évolution des PTT au fil des décennies.

Organisation actuelle – Comprenez le choix d’y regrouper 320 collaborateurs des services tertiaires du Groupe, en lien avec les nouvelles formes d’organisation du travail.

Cette visite offre un aperçu unique de l’histoire et de l’architecture de ce lieu emblématique.

Bâtiment Postal Art Déco 1 Rue Charles Camichel, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/ZF4eiDDWEX »}] Bâtiment emblématique de la ville de Toulouse crée par Léon Jaussely en 1932, grand architecte toulousain pendant la période Art déco. Bâtiment rénové en 2024 en conservant les éléments Art déco, respectant le cahier des charges des bâtiments de France. Visite commentée par l’architecte et l’historien de La Poste.

5 visites le 20 septembre (10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30). Il est recommandé de réserver

https://forms.office.com/e/ZF4eiDDWEX Parking Saint Aubin, Bld Carnot, Jean Jaures, stationnement dans la rue payant, desservi par plusieurs lignes de bus place Dupuy ou boulevards et métro François verdier ou Jaures.

Visite du bâtiment postal Art déco – Quartier Saint-Aubin

© Christophe Picci