Visite guidée d’un centre d’entraînement hippique, Domaine de Grosbois, Boissy-Saint-Léger

Informations pratiques

Visite guidée d’un centre d’entraînement hippique Samedi 19 septembre, 10h30 Domaine de Grosbois Val-de-Marne

Tarif réduit : 10€. Tarif jeune : 5€ (moins de 12ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visitez les coulisses des plus grandes courses au trot, la base arrière de l’hippodrome de Paris-Vincennes !

Considéré comme le paradis du trot, le centre d’entraînement de chevaux trotteurs de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de plus de 400 hectares dispose d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver.

Venez profiter entre amis ou en famille de ce site exceptionnel. Cette balade commentée d’une heure au coeur de l’activité hippique vous permettra de découvrir les principales infrastructures d’entraînement telles que les pistes ou le manège mais aussi d’apercevoir quelques espaces privatifs comme les écuries et la clinique vétérinaire.

Parcours de 2km environ : merci de prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo (parapluie interdit).

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger 94470 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 77 15 24 http://www.domainedegrosbois.com https://fr-fr.facebook.com/pages/Domaine-de-Grosbois/160883777270150 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-centre-dentrainement »}] Considéré comme le paradis du trot, le Domaine de Grosbois est situé à une quinzaine de kilomètres à peine de l’hippodrome de Paris-Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose à cet effet d’infrastructures d’exception dédiées à l’entraînement journalier des chevaux trotteurs et peut accueillir jusqu’à 1500 chevaux, pendant le meeting d’hiver. Outre son activité hippique, le Domaine de Grosbois abrite en son sein un château classé au titre des Monuments historiques ainsi qu’un musée dédié à l’histoire de la discipline des courses au trot. Le château de Grosbois niché au cœur de cet écrin de verdure est une belle demeure de campagne du XVIIe siècle avec ses façades de briques et de pierres et ses hauts toits à la française. À l’intérieur, le château offre une succession de salons dont le décor porte la marque de tous les grands styles français. Il comporte notamment un ensemble remarquable de mobilier d’époque Empire que les descendants du maréchal Berthier ont su préserver. Le musée du trot est le plus important d’Europe par sa taille mais aussi par la richesse de ses collections. Il retrace 3000 ans d’histoire des courses attelées : des olympiades à nos jours, avec une présentation à la fois moderne et ludique (maquette, dioramas, films, écrans tactiles..). Le musée fait la part belle aux hommes et aux chevaux qui ont fait l’histoire du trot, mais il évoque aussi les grands hippodromes, l’évolution des attelages et des harnachements, l’élevage et les paris. Accès par la grille d’honneur donnant sur la RN 19

Visite commentée

Marie-Odile Colatrella-SETF