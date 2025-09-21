Visite guidée d’un cinéma et ses coulisses Cinéma l’Autre Cité Stenay

Visite guidée d’un cinéma et ses coulisses Cinéma l’Autre Cité Stenay dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée d’un cinéma et ses coulisses Dimanche 21 septembre, 14h30, 17h30 Cinéma l’Autre Cité Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite guidée du cinéma et de ses coulisses, ainsi que de la cabine de projection. Une braderie d’affiches sera organisée tout le week-end.

Cinéma l’Autre Cité 4 chemin des loisirs, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse Grand Est 03 29 85 93 99 http://cinema-lautrecite.fr https://www.facebook.com/lautrecitestenay;https://twitter.com/AutreCiteStenay;https://www.instagram.com/lautrecite D’une surface utile de 708 m², ce bâtiment est une création de l’architecte nancéien Christophe Presle, qui a fait appel à pas moins de vingt entreprises.

La salle, quant à elle, a une capacité de 208 spectateurs, dont quatre places réservées aux personnes en fauteuil roulant. Grâce à ses équipements et à une acoustique de qualité, la salle, tout comme les fauteuils, est adaptée à une utilisation mixte : cinéma, théâtre, conférences, concerts…

Visite guidée du cinéma et de ses coulisses, ainsi que de la cabine de projection. Une braderie d’affiches sera organisée tout le week-end.

© ER