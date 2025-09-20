Visite guidée d’un clos-masure Ferme de la bataille Harcanville

Durée 2h.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Ce remarquable clos-masure classé sera présenté par Rodolphe Andrieu-D’Iray, son propriétaire. Situé à Harcanville (à 5 km de Doudeville), la Ferme de la Bataille est l’une des plus anciennes et importantes fermes du pays de Caux… Dans le cadre de la manifestation « Clos-Masure, ouvre-toi » Rodolphe Andrieu d’Iray, propriétaire de la ferme de la Bataille, vous livrera tous les secrets de cette magnifique demeure au riche passé historique. La ferme de la Bataille est un clos-masure typique du pays de Caux du XVIIème siècle, dont la maquette présentée au Musée des arts et traditions populaires de Paris, figure aujourd’hui au Musée de la Normandie à Caen. La ferme bâtie sur le lieu-dit de la Bataille, fût livrée entre 1589 et 1593 pendant les guerres de religion. Depuis le début des années 2000, la famille Andrieu d’Iray propriétaire des lieux s’attache à redonner vie à ce lieu emblématique. Les bâtiments de la ferme entièrement restaurés avec l’aide de la Fondation du Patrimoine, retracent aujourd’hui la vie agricole du XVIII° siècle. Ce clos-masure remarquable qui s’étend sur une superficie de 4,5 hectares est entouré de fossés plantés, et a obtenu le label « arbre remarquable de France », notamment grâce aux hêtres centenaires qui l’entourent.

Ferme de la bataille Route de la Bataille, 76560 Harcanville Harcanville 76560 Seine-Maritime Normandie 06 37 96 69 07 https://www.plateaudecaux-normandie-tourisme.fr/

