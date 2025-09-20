Visite guidée d’un courtal Courtal de Peyre Auselère Le Port

Visite guidée d’un courtal 20 et 21 septembre Courtal de Peyre Auselère Ariège

Gratuit. Visites à la demande. Rendez-vous au stand d’accueil mis en place sur le parking à proximité du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Découverte d’un courtal et chantier de pierres sèches

Plongez dans l’histoire d’un courtal, ancien village d’estive utilisé chaque été, de juin à septembre, jusque dans les années 1920.

Accompagnés par un guide passionné, membre de l’association, explorez les multiples constructions du site.

Assistez également à un chantier de reconstruction et de consolidation de la base des murs d’une ancienne étable.

La technique employée, vieille de plusieurs millénaires, est celle de la construction en pierres sèches, consistant à assembler les pierres sans liant.

Courtal de Peyre Auselère Peyre Auselere, 09320 Le Port Le Port 09320 Ariège Occitanie https://www.courtaldepeyreauselere.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086449478467 Le Courtal de Peyre Auselère est un village d’estive. Les bergers et leurs bêtes vivaient sur place de juin à septembre pour profiter des pâturages de montagne. Il a vraisemblablement été occupé jusqu’aux années 1920. Le village rassemble des constructions en pierre sèche, toutes orientées vers l’élevage : étables, cabanes, mazucs (réfrigérateurs naturels), enclos. Depuis 2011, une association œuvre pour sa sauvegarde et sa présentation au public. Parking à proximité du site, en bordure de la D18.

© Sébastien Barthe