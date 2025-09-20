Visite guidée d’un espace culturel reconverti Les Bains Rock (Réseau Jack) Haguenau

Visite commentée limitée à 20 personnes.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les anciens bains municipaux, aujourd’hui transformés en centre dédié aux musiques actuelles, ouvrent leurs coulisses : découvrez les locaux de répétition et le studio d’enregistrement en compagnie du régisseur et du chargé de développement de projets musicaux.

Les Bains Rock (Réseau Jack) 6 place Robert Schuman, 67500 Haguenau Haguenau Marienthal Bas-Rhin Grand Est 09 83 03 40 93 http://crma.reseaujack.fr/les-bains-rock.html https://www.facebook.com/bainsrock/ Les bains municipaux ont été construits à la suite d’un concours architectural organisé en 1926. Le bâtiment a été édifié en 1928 par Gustave Oberthur, avec des sculptures d’Alfred Marzolff. Le maître verrier était Th. Bohl.

Le bâtiment a été transformé en Espace d’Associations par l’architecte haguenovien Alfred Guillier en 2014. Cet espace est aujourd’hui dédié à la musique, avec trois studios, une régie d’enregistrement… Les Bains Rock de Haguenau sont ouverts à tout amateur ou musicien confirmé souhaitant répéter dans un lieu adapté. Parkings à proximité.

© Kévin Matz, 2014