AGENDA · Bréville-les-Monts
Visite guidée d’un four à pain du XVIIIe siècle, Ferme de Jean-François Godard, Bréville-les-Monts
samedi 19 septembre 2026 · Ferme de Jean-François Godard · Bréville-les-Monts
Informations pratiques
Visite guidée d’un four à pain du XVIIIe siècle Samedi 19 septembre, 10h30 Ferme de Jean-François Godard Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite du fournil et du four à pain du 18 ème siècle
Ferme de Jean-François Godard 16 route de Merville, 14860 Bréville les Monts Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie 06 37 57 86 40 Visite du fournil et du four à pain du XVIIIe siècle -vente de pain
Visite du fournil et du four à pain du 18 ème siècle
©jean-claude Rous
À voir aussi à Bréville-les-Monts (Calvados)
- Ma p’tite rando Bréville-les-Monts 8 juillet 2026