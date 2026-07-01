Visite guidée d’un four à pain du XVIIIe siècle, Ferme de Jean-François Godard, Bréville-les-Monts

Informations pratiques

Visite guidée d’un four à pain du XVIIIe siècle Samedi 19 septembre, 10h30 Ferme de Jean-François Godard Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite du fournil et du four à pain du 18 ème siècle

Ferme de Jean-François Godard 16 route de Merville, 14860 Bréville les Monts Bréville-les-Monts 14860 Calvados Normandie 06 37 57 86 40 Visite du fournil et du four à pain du XVIIIe siècle -vente de pain

Visite du fournil et du four à pain du 18 ème siècle

©jean-claude Rous