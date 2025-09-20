Visite guidée d’un hôtel particulier où vécurent artistes, scientifiques et politiciens Hôtel particulier de la rue Févret Semur-en-Auxois

Visite guidée d’un hôtel particulier où vécurent artistes, scientifiques et politiciens Hôtel particulier de la rue Févret Semur-en-Auxois samedi 20 septembre 2025.

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce bâtiment d’exception daté du XVIIe siècle, dans lequel vécurent des écrivains, sculpteurs, médecins, musiciens, académiciens, politiciens, scientifiques et artistes. Une grande terrasse secrète ouvre sur un paysage bucolique, sur les tours du château, avec une vue imprenable sur l’Armançon et le pont Pinard. L’hôtel particulier a été inscrit en 1971 par André Malraux à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques avant d’être classé.

Hôtel particulier de la rue Févret 5 rue Févret 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « agence.duchene@wanadoo.fr »}]

© M. Duchêne