Visite guidée d’un jardin botanique privé, Giardino di Villa Motta – Orta S.Giulio, Orta San Giulio

Visite guidée d’un jardin botanique privé Samedi 6 juin, 10h30, 14h30, 16h00 Giardino di Villa Motta – Orta S.Giulio Novara

20 pax

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

LE PARC

Parc ou jardin :

Commencé en 1880, conçu par ses propriétaires (Rosa Antonione Motta, et le propriétaire actuel, Gianmario Motta), le parc s’étend sur les pentes de la colline autour de la villa, et a toujours suivi une approche précise : quelques essences avec beaucoup de variétés.

Depuis 1996, le parc Motta est inclus dans la liste des grands jardins italiens, éditée par le FAI, et participe aux journées d’ouverture de l’Association italienne des maisons historiques. Depuis 2001, le parc est inscrit par l’Assessorat régional du tourisme, secteur de la planification des zones protégées, parmi les zones d’intérêt botanique élevé de la région du Piémont (NO. 03 – GBS).

La particularité du parc, d’environ un hectare, est la floraison continue, de janvier à décembre, en passant des camélias hivernales (sasanqua) aux camélias printaniers (japonica, reticulata williamsii etc.), aux rhododendrons, aux azalées, aux roses, aux hortensias et aux osmanes.

Le front du lac, long d’environ 100 mètres, est formé par une balustrade ornée de roses sarmenteuses anciennes, accompagnées de roses botaniques et d’espèces sur les aioles, recréant les sensations de la Belle Époque, avec des couleurs douces, entre blanc et rose. Parmi les variétés, citons Alberic Barbier, Albertine, Aimée Vibert, Felicite Perpetue ; parmi les espèces, les roses chinensis sanguinea, hugonis, roxburgii, levigata, banksia, bracteata, gallica, canina… La promenade hivernale est égayée par les fleurs de camélias sassaniques et hivernales (plus de 50 plantes d’une vingtaine de variétés) et le parfum de Hamamelis et Chimomanthus.

Derrière la villa, le théâtre vert accueille une grande partie du caméléite (environ 250 espèces et variétés). Plus haut, la grande haie d’azalées satsuki, 270 plantes du même clone plantées vers 1930, offre une floraison spectaculaire début mai. Sur les deux côtés se trouvent des bosquets de rhododendrons, plantés principalement dans les années 1930 et 1940, en majorité hybrides à grandes fleurs.

Distribués dans tout le jardin, de grands Osmanti (à fleurs orange, crème et blanc) parfument l’air en septembre – octobre.

Enfin, le jardin secret, au-dessus du théâtre vert, repropose la floraison continue, avec des camélias d’hiver, des camélias de printemps, des roses et enfin des hortensias ; les hortensias, représentées par de multiples espèces (macrophylla, quercifolia, arborescens, paniculata, petiololaris, involucrata) fleurissent de juin à novembre.

Giardino di Villa Motta – Orta S.Giulio Via Motta 24, 2801 Orta San Giulio Orta San Giulio 28016 Novara Piemonte 3356117702 https://internationalcamellia.org/en-us/europe-gardens-of-excellence/villa-motta [{« type »: « phone », « value »: « 3356117702 »}] Orta San Giulio est situé sur la péninsule du même nom, sur le lac d’Orta. La montagne sacrée d’Orta (patrimoine mondial de l’UNESCO) et l’île de San Giulio, avec son grand monastère bénédictin et son ancienne basilique, sont très remarquables. Le village piétonnier est largement décrit sur Internet. Orta est une ville piétonne. Il faut garer sa voiture au parking municipal et descendre à pied, comme à Portofino.

LE PARC

© Gianmario Motta