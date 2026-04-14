Visite guidée d’un jardin fruit du travail de passionnés, Jardin de curé, Soucht

Visite guidée d’un jardin fruit du travail de passionnés 5 et 7 juin Jardin de curé Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte du jardin avec les bénévoles sur place.

Jardin de curé 9, rue du Kammerfelsen 57960 Soucht Soucht 57960 Moselle Grand Est 0664836232 https://jardinsouchtjdc.wordpress.com/accueil/ Le jardin d’une vingtaine d’ares était à l’abandon et le mur d’enceinte, rongé par les arbrisseaux, a fini par s’écrouler en un endroit. Un groupe de passionnés a constitué une association qui a créé ce jardin de curé et l’entretient régulièrement. Parking de l’église, parking de la mairie.

Découverte du jardin avec les bénévoles sur place.

©JM Gehl