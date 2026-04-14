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Visite guidée d’un jardin fruit du travail de passionnés, Jardin de curé, Soucht

Visite guidée d’un jardin fruit du travail de passionnés, Jardin de curé, Soucht

Visite guidée d’un jardin fruit du travail de passionnés, Jardin de curé, Soucht vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin de curé

Adresse : 9, rue du Kammerfelsen 57960 Soucht

Ville : 57960 Soucht

Département : Moselle

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Visite guidée d’un jardin fruit du travail de passionnés 5 et 7 juin Jardin de curé Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte du jardin avec les bénévoles sur place.

Jardin de curé 9, rue du Kammerfelsen 57960 Soucht Soucht 57960 Moselle Grand Est 0664836232 https://jardinsouchtjdc.wordpress.com/accueil/ Le jardin d’une vingtaine d’ares était à l’abandon et le mur d’enceinte, rongé par les arbrisseaux, a fini par s’écrouler en un endroit. Un groupe de passionnés a constitué une association qui a créé ce jardin de curé et l’entretient régulièrement. Parking de l’église, parking de la mairie.
Découverte du jardin avec les bénévoles sur place.

©JM Gehl